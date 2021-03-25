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На Львівщину нарешті йде весна. Якої погоди очікувати у найближчі дні

Андрій Котенський

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На Львівщині прогнозують суттєве потепління. Погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Сьогодні, 25 березня, на Львівщині очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Мороз відступає і вдень очікується  5–8° тепла.

За даними Sinoptik, до суботи, 27 березня, на Львівщині стабілізується хмарна із проясненнями погода, без опадів. Температура повітря поступово прогріється до 13 градусів тепла, а морозних ночей не передбачається.

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У неділю, 28 березня, дощитиме й очікується незначне зниження температури на два дні.

Натомість наступний тиждень стане ще теплішим, адже синоптики прогнозують поступове підвищення температури до 18 градусів тепла.

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