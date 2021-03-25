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На Львівщині курсанти зводили понтонну переправу через замерзлу водойму

Андрій Котенський

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У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки триває польовий вишкіл курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Поряд з піхотинцями, артилеристами, фахівцями морально-психологічного забезпечення інтенсивно вдосконалюють практичні навички й майбутні офіцери інженерних військ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

За словами очільника факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення Національної академії Ігоря Горчинського, понад 300 п’ятикурсників перебувають на польовому виході і відпрацьовують практично ті теоретичні знання, які здобули в пункті постійної дислокації.

Найбільша увага прикута до випускників. Вони обладнували понтонно-мостову переправу в особливих умовах, коли поверхня водойми скута кригою. Попри прихід весни, водойми на теренах Міжнародного центру миротворчості та безпеки все ще вкриті льодом. Тож, цьогорічні випускники мали хорошу нагоду практикуватися в наведенні понтонної переправи в умовах зимового льодоставу. До слова, і сама погода того дня була більше зимовою, ніж весняною: температура повітря вдень + 2–3°С.

«Особливістю цього заняття є те, що мостову переправу обладнують в умовах, коли водна перешкода вкрита льодом. А тут є певна специфіка! За таких умов військові інженери спочатку мають проробити пойму — тобто прохід у льодовому покритті під розмір мостової стрічки. Її роблять як механічним способом, так і вибуховим. Якщо механічним, то за допомогою шансового інструменту, бензопил, транспортних засобів, зокрема ПТС-2», — розповів начальник кафедри інженерних спеціальних дисциплін Андрій Каршень.

На практичному занятті курсанти мали самостійно визначити, у який спосіб їм краще зробити пойму, виходячи зі стану льодового покриття і наявних засобів. Для цього провели розвідку району, виміряли товщину льоду. Того дня крижаний прокрив водойми сягав десяти сантиметрів. Робити пойму вирішили механічно. А коли в суцільній кризі нарешті з’явилася необхідна ділянка чистої води, почали скидати понтони й наводити переправу.

«На цьому занятті курсанти відточують навички обладнання понтонно-мостових переправ вантажопідйомністю 60 і 20 тонн. Крім того, отримують досвід збору мостових переправ, організації комендантської служби, а після виконання бойового завдання — збору мостових засобів і вибуття в район зосередження», — додав полковник Андрій Каршень.

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