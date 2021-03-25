Юних львів’ян запрошують на безкоштовні онлайн-гуртки

Допоки триває карантин мережа Дитячих клубів Львова запрошує юних львів’ян відвідувати безкоштовні онлайн-гуртки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Поки у Львові триває карантин, педагоги дитячих клубів кожного району щодня проводитимуть різні заняття для малечі. Зокрема, ранкові та вечірні руханки, заняття з англійської, малювання та арифметики, різноманітні цікаві досліди, майстер-класи та конкурси.

Онлайн-захід підходить для всіх дітей віком від 4 до 16 років, а заняття проводять кваліфіковані педагоги дитячих клубів. Тож у нових учасників є можливість ближче познайомитись із діяльністю дитячих клубів, спробувати певну активність та згодом продовжити заняття у гуртках в офлайні.

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«Сьогодні такий час, особливо у цей карантинний період, що діти та підлітки постійно знаходяться у своїх планшетах й смартфонах. Тому ми вирішили зайняти їх цікавим заняттям, аби цей час у гаджетах вони проводили із користю та розвивали свій творчий потенціал. Тож наші педагоги впродовж карантину на сторінці „Територія Дитячого Дозвілля. Онлайн“ у фейсбуці публікуватимуть відеоуроку з інструкцією та поясненням, а дітки у себе вдома мають можливість повторювати ці вправи. Це і нові слова з англійської мови, і мистецькі майстер-класи, або ж для найменших динамічне вивчення цифр», — зазначає координаторка напряму розвитку дитячих клубів Львова управління молодіжної політики Діана Наорлевич.

Детальну інформацію про захід та розклад занять можна знайти за цим посиланням.

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