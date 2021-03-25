Які автомобілі найчастіше розмитнюють на Львівщині

Упродовж січня–лютого 2021 року в Галицькій митниці Держмитслужби оформлено імпорт понад 7 000 легкових транспортних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Серед найдорожчих автомобілів (вартістью понад 2 млн грн) – Mercedes S 560, Tesla Model X.

Загалом оформлено понад 50 марок різних автомобілів. Найбільше з них – Volkswagen (18%), Ford (9,14%), Skoda (8,7%), Opel (7,4%).

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Cеред оформлених переважають авто з бензиновими двигунами (64%). Окрім того, оформлено понад 100 електромобілів та майже 70 гібридних авто.

Фото: Mmr.net

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