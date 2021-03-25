ОСТАННІ НОВИНИ

АСАФАТОV у Львові дасть перший сольний концерт

Омелян Шевчук

|

У Львівській філармонії відбудеться перший великий сольний концерт суперфіналіста «Голосу країни 10» АСАФАТОVа. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Сергій Асафатов чекає зустрічі з львів’янами із великим нетерпінням.

«Привіт, Львів! З великим нетерпінням чекаємо зустрічі з вами! Перший великий сольник у Львові! Вперше зіграємо у повному складі нашого міні оркестру! Всі улюблені пісні в ексклюзивному звучанні: «Море», «Горизонт», яку в оригіналі виконуємо в дуеті з Валерієм Харчишиним (солістом гурту «Друга ріка»), «Туман», «Заведу Кота» та «Згораємо» складуть серце програми. Також ексклюзивно представимо сингли, що увійдуть до майбутнього альбому. Всіх обіймаю і бажаю добра! До зустрічі, друзі!», – зазначив Сергій Асафатов.

Реклама партнерів

Як відомо, Сергій Асафатов виступав в команді Monatik. Номінант музичної премії Yuna в категорії «Відкриття року». У 2020 вийшов його новий сингл «Море», який очолив музичні чарти та за кілька місяців набрав понад півмільйона переглядів на YouTube.

Концерт відбудеться у понеділок, 19 квітня, о 19:00. Квитки доступні за посиланням: Soldout.ua.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...