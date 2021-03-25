АСАФАТОV у Львові дасть перший сольний концерт

У Львівській філармонії відбудеться перший великий сольний концерт суперфіналіста «Голосу країни 10» АСАФАТОVа. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Сергій Асафатов чекає зустрічі з львів’янами із великим нетерпінням.

«Привіт, Львів! З великим нетерпінням чекаємо зустрічі з вами! Перший великий сольник у Львові! Вперше зіграємо у повному складі нашого міні оркестру! Всі улюблені пісні в ексклюзивному звучанні: «Море», «Горизонт», яку в оригіналі виконуємо в дуеті з Валерієм Харчишиним (солістом гурту «Друга ріка»), «Туман», «Заведу Кота» та «Згораємо» складуть серце програми. Також ексклюзивно представимо сингли, що увійдуть до майбутнього альбому. Всіх обіймаю і бажаю добра! До зустрічі, друзі!», – зазначив Сергій Асафатов.

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Як відомо, Сергій Асафатов виступав в команді Monatik. Номінант музичної премії Yuna в категорії «Відкриття року». У 2020 вийшов його новий сингл «Море», який очолив музичні чарти та за кілька місяців набрав понад півмільйона переглядів на YouTube.

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Концерт відбудеться у понеділок, 19 квітня, о 19:00. Квитки доступні за посиланням: Soldout.ua.

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