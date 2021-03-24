Життя ціною в укол. 11-місячна Вікторія зі Львова потребує допомоги

11-місячній Вікторії Коцовської нещодавно діагностували спінально-м’язову атрофію (СМА). Врятувати дівчинку і допомогти їй жити повноцінним життям може один укол, але його вартість – 2,3 млн доларів. Батькам дівчинки самотужки зібрати таку суму не під силу, тож вони просять усіх небайдужих допомогти їм зібрати необхідні кошти. Про це йдеться на створеній для збору коштів Facebook-сторінці «Врятувати Вікторію СМА», передає Львівський портал.

Допомогти дівчинці може укол Zolgensma-Золгенсма, який виготовляють у Швейцарії. Його необхідно ввести до 2 років, але вартість цього уколу – 2,3 млн доларів. Наразі для порятунку маленької Вікторії вже зібрали 1 млн грн. Тому батьки просять усіх людей допомогти врятувати їхню донечку.

Благодійники Львова вирішили об’єднатися та створили благодійний аукціон, аби спільними зусиллями допомогти зібрати дівчинці кошти на лікування.

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«Ми відібрали близько 150 малюнків, творчих робіт та доробків вихованців дитячих клубів Львова. Це діти віком від 4-х до 16 років, які мають творчий талант та бажання врятувати маленьке життя. Тож вони або спеціально малювали заради аукціону або ж віддали свої роботи з портфоліо. Кожний хто придбає таку роботу, отримає красивий виріб, який прикрасить і доповнить інтер’єр будинку зроблений з дитячою любов’ю. А кошти будуть надіслані на рахунок сім’ї Коцовських», – зазначає координатор аукціону Вероніка Кашинська.

Механізм аукціону простий: на сторінці у фейсбуці Врятувати Вікторію СМА 1-2 тип в альбомі представлені роботи дітей, опис та стартова ціна. Обравши будь-яку дитячу роботу, у коментарях під фотографією обраного виробу ви можете запропонувати вашу ставку. Ставка діє 24 години від моменту публікації першого коментаря. Далі коли усі ставки прийняті, модератор закриває лот, зв’язується з переможцем у приватних повідомленнях, де надсилає інформацію як можна оплатити ставку та як забрати дитячий виріб.

Взяти участь в аукціоні можна на сторінці для допомоги маленької Вікторії за цим посиланням.

Реквізити для допомоги:

Приватбанк

4731 2196 1475 0994 Полюга Назар(тато)

Приватбанк

5168 7427 1698 7346 Полюга Назар (тато)

USD IBAN UA973052990000026201899325378

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

EUR IBAN: UA553052990000026207899325639

SWIFT CODE/BIC : PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

Monobank :

5375411404612058

Приватбанк

5168742710339957 Коцовська Мар’яна (мама)

Ощадбанк

5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама)

Фото: Facebook/ Врятувати Вікторію