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У Львові через халатність нейрохірурга пацієнтка стала інвалідом

Юлія Осим

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Львівському лікарю-нейрохірургу, через професійну недбалість якого пацієнтка  втратила працездатність, повідомили про підозру. Йому загрожує до двох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Під час досудового розслідування встановлено, що у квітні 2018-го лікар не забезпечив пацієнтці належного обстеження для уточнення діагнозу, а також під час оперативного втручання проявив недбалість, що призвело до тяжких наслідків та загальної втрати працездатності.

Відтак, згідно з висновками спеціалістів «Львівського обласного центру  медико-соціальної експертизи», жінка отримала інвалідність першої групи загального захворювання.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ. Йому загрожує 2 років позбавлення волі.

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Досудове розслідування триває.

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