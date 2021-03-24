ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині створюють словник українських аналогів англіцизмів. Як долучитись

Наталя Дуляба

|

На Львівщині взялися за створення нового словника, у якому зберуть українські відповідники популярних іншомовних слів. Долучитися можуть всі охочі освітяни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Департамент освіти ЛОДА ініціював створення словника українських аналогів популярних іншомовних слів. Освітяни кажуть, що в українській мові є чимало відповідників поширених сьогодні анліцизмів, тому вирішили зібрати всіх їх в один словник.

«Іншомовні слова – це лексика, яка прийшла в нашу мову з інших мов; вона усвідомлюється як чужорідна і зберігає ознаки свого походження (наприклад, локдаун, івент, лайфхак). В освітній й науковій діяльності зустрічаються непоодинокі випадки використання англіцизмів, які варто замінити на українські відповідники», – йдеться у повідомленні.

Для напрацювання такого словника вже створили робочу групу, до якої увійшли філологи, перекладачі, мовознавці та педагоги. Долучитись до роботи можуть усі охочі освітяни. Для цього потрібно запропонувати популярні іншомовні слова та їхні україномовні аналоги, а також варіанти тлумачення цих слів за цим посиланням.

Реклама партнерів

Робоча група врахуює всі надіслані пропозиції.

Нагадаємо, словник українських відповідників популярних іншомовних слів буде доступний також у режимі онлайн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...