На Львівщині створюють словник українських аналогів англіцизмів. Як долучитись

На Львівщині взялися за створення нового словника, у якому зберуть українські відповідники популярних іншомовних слів. Долучитися можуть всі охочі освітяни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Департамент освіти ЛОДА ініціював створення словника українських аналогів популярних іншомовних слів. Освітяни кажуть, що в українській мові є чимало відповідників поширених сьогодні анліцизмів, тому вирішили зібрати всіх їх в один словник.

«Іншомовні слова – це лексика, яка прийшла в нашу мову з інших мов; вона усвідомлюється як чужорідна і зберігає ознаки свого походження (наприклад, локдаун, івент, лайфхак). В освітній й науковій діяльності зустрічаються непоодинокі випадки використання англіцизмів, які варто замінити на українські відповідники», – йдеться у повідомленні.

Для напрацювання такого словника вже створили робочу групу, до якої увійшли філологи, перекладачі, мовознавці та педагоги. Долучитись до роботи можуть усі охочі освітяни. Для цього потрібно запропонувати популярні іншомовні слова та їхні україномовні аналоги, а також варіанти тлумачення цих слів за цим посиланням.

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Робоча група врахуює всі надіслані пропозиції.

Нагадаємо, словник українських відповідників популярних іншомовних слів буде доступний також у режимі онлайн.

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