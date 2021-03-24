На Львівщині військові пройшли навчання зі захисту цивільного населення

На базі 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного було проведено навчальний курс (тренінг для тренерів) з питань захисту цивільного населення (ЗЦН) під час збройних конфліктів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Захід для інструкторів військових навчальних центрів ЗС України було проведено фахівцями Міжнародної організації «Центр з питань захисту цивільного населення» (Center for Civiliansin Conflict (CIVIC)) за участю відділу Цивільно-військового співробітництва Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

За словами начальника відділу Руслана Мирошниченка, під час проведення теоретичних та практичних занять військовослужбовці освоїли навчальні модулі, які використовуватимуться для викладання цієї дисципліни серед українських військових.

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«Серед основних тем, що розглядали учасники курсу – стратегічна цінність захисту цивільного населення, основні правові поняття, дотичні до ЗЦН, відстеження шкоди цивільним, аспекти ЗЦН для планування бойових дій, захист найбільш вразливих категорій населення та чимало інших», – підкреслив Руслан Мирошниченко.

Захід було організовано та проведено в рамках проєкту CIVIC за підтримки Європейського Союзу.

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