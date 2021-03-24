Як вибрати міжкімнатні двері: поради Albero

Зараз існує велике різноманіття в каталозі дверей. Вони відрізняються за зовнішнім виглядом, типом конструкції, матеріалам. Щоб вдало купити двері міжкімнатні у Львові, передовсім з’ясуйте, що всередині конструкції.

Чим одні моделі відрізняються від інших, детально розповіли фахівці мережі магазинів з продажу дверей та підлогового покриття Albero.

Різниця за типом конструкції

Всі міжкімнатні двері схожі між собою, різниця у внутрішній конструкції.

Тафльовані . Внутрішнє полотно складається з фільонок (дощечок із дерева). Рама, в яку їх вміщують, виробляється із фанери, клеєного бруса чи пластику. Серед переваг те що, двері міцні, добре захищають від шуму, а коштують недорого.

. Внутрішнє полотно складається з фільонок (дощечок із дерева). Рама, в яку їх вміщують, виробляється із фанери, клеєного бруса чи пластику. Серед переваг те що, двері міцні, добре захищають від шуму, а коштують недорого. Щитові (каркасні) . В основі дерев’яний каркас з хвойних порід дерева. Пусте місце в середині заповнюють ізоляційними матеріалами. Зовнішній шар обшивають плитами МДФ та декорують ламінованим покриттям, плівкою ПВХ, шпоном, склом. Серед переваг — різноманіття дизайнів, невелика вага, доступна ціна.

. В основі дерев’яний каркас з хвойних порід дерева. Пусте місце в середині заповнюють ізоляційними матеріалами. Зовнішній шар обшивають плитами МДФ та декорують ламінованим покриттям, плівкою ПВХ, шпоном, склом. Серед переваг — різноманіття дизайнів, невелика вага, доступна ціна. Збірні. Каркас з металу, а внутрішня частина з плит МДФ або пластику, скла тощо. Ціна таких дверей залежить від використаного матеріалу. Єдиний суттєвий недолік всіх подібних виробів – погана звукоізоляція.

Обирайте той варіант, який відповідає вашим потребам як за ціною, так і за технічними характеристиками.

Різновиди матеріалів

Від матеріалу залежить не лише зовнішній вигляд дверей, але і їх довговічність, особливості догляду.

Масив . Найчастіше такі двері виробляють з ясеня, горіха, дуба. Це надійні, екологічні та безпечні моделі, які прослужать 15-20 років. Серед недоліків — велика вага, нестійкість до води.

. Найчастіше такі двері виробляють з ясеня, горіха, дуба. Це надійні, екологічні та безпечні моделі, які прослужать 15-20 років. Серед недоліків — велика вага, нестійкість до води. Натуральний шпон. Це тонкий зріз натурального дерева, стійкий до ушкоджень, не вигорає від променів сонця. Зовні такі двері неможливо відрізнити від масиву, а цінник нижча.

Це тонкий зріз натурального дерева, стійкий до ушкоджень, не вигорає від променів сонця. Зовні такі двері неможливо відрізнити від масиву, а цінник нижча. Екошпон . Пресовані дерев’яні волокна, які з’єднуються синтетичними смолами. Матеріал імітує дерево та коштує дешевше.

. Пресовані дерев’яні волокна, які з’єднуються синтетичними смолами. Матеріал імітує дерево та коштує дешевше. Скло. Може бути прозорим, матовим, будь-якого кольору тощо. В будь-якому разі такі двері візуально зроблять простір ширшим. Недолік – погана звукоізоляція.

Способи відкривання

Спосіб відкривання обирається згідно з наявністю вільного простору та розташуванням інших дверей. На вибір пропонують:

Розпашні . Класичний варіант відкривання дверей. Для монтажу потрібно розрахувати простір для зручного відкривання.

. Класичний варіант відкривання дверей. Для монтажу потрібно розрахувати простір для зручного відкривання. Розсувні . Допомагають зекономити місце. Поділяються на декілька типів за способом відкриття: в середину, вздовж зовнішньої стіни, одна частина заходить за іншу.

. Допомагають зекономити місце. Поділяються на декілька типів за способом відкриття: в середину, вздовж зовнішньої стіни, одна частина заходить за іншу. Складені або двері-гормошка . Гідний варіант для економії простору. Недолік — погана звукоізоляція. Підійдуть для комори та як міжкімнатна перегородка.

. Гідний варіант для економії простору. Недолік — погана звукоізоляція. Підійдуть для комори та як міжкімнатна перегородка. Хитні. Двері на механічному або автоматичному механізмі, обертаються на 180-360 градусів. Більше підходять для магазинів, офісів, торговельних центрів.

Робіть вибір в залежності від кімнати, де потрібно встановити міжкімнатні двері.

Дивіться, порівнюйте і вибирайте в інтернет-магазині дверей у Львові.

Albero — мережа магазинів з продажу дверей та підлогового покриття по всій Україні. Адреси магазинів у Львові:

вул. Городоцька, 172;

вул. Липинського, 60 (в магазині “Лео Кераміка”);

с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Б.Хмельницького, 5 (в магазині “Лео Кераміка”).

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