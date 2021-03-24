Як вибрати міжкімнатні двері: поради Albero

Зараз існує велике різноманіття в каталозі дверей. Вони відрізняються за зовнішнім виглядом, типом конструкції, матеріалам. Щоб вдало купити двері міжкімнатні у Львові, передовсім з’ясуйте, що всередині конструкції.
Чим одні моделі відрізняються від інших, детально розповіли фахівці мережі магазинів з продажу дверей та підлогового покриття Albero.
Різниця за типом конструкції
Всі міжкімнатні двері схожі між собою, різниця у внутрішній конструкції.
- Тафльовані. Внутрішнє полотно складається з фільонок (дощечок із дерева). Рама, в яку їх вміщують, виробляється із фанери, клеєного бруса чи пластику. Серед переваг те що, двері міцні, добре захищають від шуму, а коштують недорого.
- Щитові (каркасні). В основі дерев’яний каркас з хвойних порід дерева. Пусте місце в середині заповнюють ізоляційними матеріалами. Зовнішній шар обшивають плитами МДФ та декорують ламінованим покриттям, плівкою ПВХ, шпоном, склом. Серед переваг — різноманіття дизайнів, невелика вага, доступна ціна.
- Збірні. Каркас з металу, а внутрішня частина з плит МДФ або пластику, скла тощо. Ціна таких дверей залежить від використаного матеріалу. Єдиний суттєвий недолік всіх подібних виробів – погана звукоізоляція.
Обирайте той варіант, який відповідає вашим потребам як за ціною, так і за технічними характеристиками.
Різновиди матеріалів
Від матеріалу залежить не лише зовнішній вигляд дверей, але і їх довговічність, особливості догляду.
- Масив. Найчастіше такі двері виробляють з ясеня, горіха, дуба. Це надійні, екологічні та безпечні моделі, які прослужать 15-20 років. Серед недоліків — велика вага, нестійкість до води.
- Натуральний шпон. Це тонкий зріз натурального дерева, стійкий до ушкоджень, не вигорає від променів сонця. Зовні такі двері неможливо відрізнити від масиву, а цінник нижча.
- Екошпон. Пресовані дерев’яні волокна, які з’єднуються синтетичними смолами. Матеріал імітує дерево та коштує дешевше.
- Скло. Може бути прозорим, матовим, будь-якого кольору тощо. В будь-якому разі такі двері візуально зроблять простір ширшим. Недолік – погана звукоізоляція.
Способи відкривання
Спосіб відкривання обирається згідно з наявністю вільного простору та розташуванням інших дверей. На вибір пропонують:
- Розпашні. Класичний варіант відкривання дверей. Для монтажу потрібно розрахувати простір для зручного відкривання.
- Розсувні. Допомагають зекономити місце. Поділяються на декілька типів за способом відкриття: в середину, вздовж зовнішньої стіни, одна частина заходить за іншу.
- Складені або двері-гормошка. Гідний варіант для економії простору. Недолік — погана звукоізоляція. Підійдуть для комори та як міжкімнатна перегородка.
- Хитні. Двері на механічному або автоматичному механізмі, обертаються на 180-360 градусів. Більше підходять для магазинів, офісів, торговельних центрів.
Робіть вибір в залежності від кімнати, де потрібно встановити міжкімнатні двері.
Дивіться, порівнюйте і вибирайте в інтернет-магазині дверей у Львові.
Albero — мережа магазинів з продажу дверей та підлогового покриття по всій Україні. Адреси магазинів у Львові:
- вул. Городоцька, 172;
- вул. Липинського, 60 (в магазині “Лео Кераміка”);
- с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Б.Хмельницького, 5 (в магазині “Лео Кераміка”).
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Омелян Шевчук