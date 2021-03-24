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Як вибрати міжкімнатні двері: поради Albero

Омелян Шевчук

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Зараз існує велике різноманіття в каталозі дверей. Вони відрізняються за зовнішнім виглядом, типом конструкції, матеріалам. Щоб вдало купити двері міжкімнатні у Львові, передовсім з’ясуйте, що всередині конструкції.

Чим одні моделі відрізняються від інших, детально розповіли фахівці мережі магазинів з продажу дверей та підлогового покриття Albero.

Різниця за типом конструкції

Всі міжкімнатні двері схожі між собою, різниця у внутрішній конструкції.

  • Тафльовані. Внутрішнє полотно складається з фільонок (дощечок із дерева). Рама, в яку їх вміщують, виробляється із фанери, клеєного бруса чи пластику. Серед переваг те що, двері міцні, добре захищають від шуму, а коштують недорого.
  • Щитові (каркасні). В основі дерев’яний каркас з хвойних порід дерева. Пусте місце в середині заповнюють ізоляційними матеріалами. Зовнішній шар обшивають плитами МДФ та декорують ламінованим покриттям, плівкою ПВХ, шпоном, склом. Серед переваг — різноманіття дизайнів, невелика вага, доступна ціна.
  • Збірні. Каркас з металу, а внутрішня частина з плит МДФ або пластику, скла тощо. Ціна таких дверей залежить від використаного матеріалу. Єдиний суттєвий недолік всіх подібних виробів – погана звукоізоляція.

Обирайте той варіант, який відповідає вашим потребам як за ціною, так і за технічними характеристиками.

Різновиди матеріалів

Від матеріалу залежить не лише зовнішній вигляд дверей, але і їх довговічність, особливості догляду.

  • Масив. Найчастіше такі двері виробляють з ясеня, горіха, дуба. Це надійні, екологічні та безпечні моделі, які прослужать 15-20 років. Серед недоліків — велика вага, нестійкість до води.
  • Натуральний шпон. Це тонкий зріз натурального дерева, стійкий до ушкоджень, не вигорає від променів сонця. Зовні такі двері неможливо відрізнити від масиву, а цінник нижча.
  • Екошпон. Пресовані дерев’яні волокна, які з’єднуються синтетичними смолами. Матеріал імітує дерево та коштує дешевше.
  • Скло. Може бути прозорим, матовим, будь-якого кольору тощо. В будь-якому разі такі двері візуально зроблять простір ширшим. Недолік – погана звукоізоляція.

Способи відкривання

Спосіб відкривання обирається згідно з наявністю вільного простору та розташуванням інших дверей. На вибір пропонують:

  • Розпашні. Класичний варіант відкривання дверей. Для монтажу потрібно розрахувати простір для зручного відкривання.
  • Розсувні. Допомагають зекономити місце. Поділяються на декілька типів за способом відкриття: в середину, вздовж зовнішньої стіни, одна частина заходить за іншу.
  • Складені або двері-гормошка. Гідний варіант для економії простору. Недолік — погана звукоізоляція. Підійдуть для комори та як міжкімнатна перегородка.
  • Хитні. Двері на механічному або автоматичному механізмі, обертаються на 180-360 градусів. Більше підходять для магазинів, офісів, торговельних центрів.

Робіть вибір в залежності від кімнати, де потрібно встановити міжкімнатні двері.

Дивіться, порівнюйте і вибирайте в інтернет-магазині дверей у Львові.

Albero — мережа магазинів з продажу дверей та підлогового покриття по всій Україні. Адреси магазинів у Львові:

  • вул. Городоцька, 172;
  • вул. Липинського, 60 (в магазині “Лео Кераміка”);
  • с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Б.Хмельницького, 5 (в магазині “Лео Кераміка”).

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