Артилеристи Академії сухопутних військ проходять вишкіл із контрактниками

Цьогорічні випускники-артилеристи Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного пройдуть додаткову посилену підготовку у військах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Насичено і динамічно відбувається стажування курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у військах. Не виняток і майбутні офіцери-артилеристи. За словами начальника факультету ракетних військ та артилерії видового вишу Артема Дзюби, на стажуванні перебувають близько 180 курсантів другого, третього та четвертого курсів.

«Якщо в останні роки стажування курсантів тривало на базі 184-го навчального центру, то тепер — і в бойових бригадах ЗС України. Твердо переконаний: це дуже важливо для становлення майбутніх офіцерів», — зазначив полковник Артем Дзюба.

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Що ж стосується стажування в Навчальному центрі на Львівщині, то тут понад два десятки курсантів практикуються в навчальному артилерійському полку.

«Третьокурсники стажуються в чотирьох навчальних дивізіонах: розвідувальному, самохідному, реактивному і причіпної артилерії. За місяць вони мають у повному обсязі опанувати посаду командира взводу. Також у них є хороша нагода підняти методичний рівень як керівника заняття чи викладача. Адже тут вони проводять планові заняття з військовиками, які прибули в частину для здобуття відповідного фаху», — розповів викладач кафедри наземної артилерії Олександр Мельников.

Один із тих, хто проводить тут заняття з контрактниками — третьокурсник Олексій Собчук. За його словами, навчати військовослужбовців, які здебільшого старші за тебе і мають чималий досвід, зокрема виконання завдань в АТО/ООС, на початках було важкувато.

«Самі розумієте, незнайомий особовий склад, старшого віку люди. Але згодом усе стало на свої місця, з’явилась упевненість, з кожним заняттям ставало все легше. Це дуже хороший досвід у комунікації, командирській підготовці й проведенні практичних занять», — розповів майбутній офіцер-артилерист.

Курсанти львівської академії переймають досвід від досвідчених контрактників та діляться своїм.

«Приїхав у Старичі, щоб пройти базову підготовку на посаду командира міномета. Поряд стажуються курсанти львівської академії як командири взводів. Зауважу, що вони підходять до справи з ентузіазмом, бажанням працювати, їм це цікаво. І це найголовніше! Ми, в кого є досвід бойових дій, підказуємо їм деякі практичні моменти. Вони ж заповнюють наші прогалини у теоретичній складовій. Тобто у нас є ефективна взаємодія. Ми вчимося один в одного. І кожен бере щось для себе. Мені це дуже подобається», — прокоментував старший сержант Богдан Ворон.

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