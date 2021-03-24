ОСТАННІ НОВИНИ

Артилеристи Академії сухопутних військ проходять вишкіл із контрактниками

Андрій Котенський

|

Цьогорічні випускники-артилеристи Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного пройдуть додаткову посилену підготовку у військах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Насичено і динамічно відбувається стажування курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у військах. Не виняток і майбутні офіцери-артилеристи. За словами начальника факультету ракетних військ та артилерії видового вишу Артема Дзюби, на стажуванні перебувають близько 180 курсантів другого, третього та четвертого курсів.

«Якщо в останні роки стажування курсантів тривало на базі 184-го навчального центру, то тепер — і в бойових бригадах ЗС України. Твердо переконаний: це дуже важливо для становлення майбутніх офіцерів», — зазначив полковник Артем Дзюба.

Реклама партнерів

Що ж стосується стажування в Навчальному центрі на Львівщині, то тут понад два десятки курсантів практикуються в навчальному артилерійському полку.

«Третьокурсники стажуються в чотирьох навчальних дивізіонах: розвідувальному, самохідному, реактивному і причіпної артилерії. За місяць вони мають у повному обсязі опанувати посаду командира взводу. Також у них є хороша нагода підняти методичний рівень як керівника заняття чи викладача. Адже тут вони проводять планові заняття з військовиками, які прибули в частину для здобуття відповідного фаху», — розповів викладач кафедри наземної артилерії Олександр Мельников.

Один із тих, хто проводить тут заняття з контрактниками — третьокурсник Олексій Собчук. За його словами, навчати військовослужбовців, які здебільшого старші за тебе і мають чималий досвід, зокрема виконання завдань в АТО/ООС, на початках було важкувато.

«Самі розумієте, незнайомий особовий склад, старшого віку люди. Але згодом усе стало на свої місця, з’явилась упевненість, з кожним заняттям ставало все легше. Це дуже хороший досвід у комунікації, командирській підготовці й проведенні практичних занять», — розповів майбутній офіцер-артилерист.

Курсанти львівської академії переймають досвід від досвідчених контрактників та діляться своїм.

«Приїхав у Старичі, щоб пройти базову підготовку на посаду командира міномета. Поряд стажуються курсанти львівської академії як командири взводів. Зауважу, що вони підходять до справи з ентузіазмом, бажанням працювати, їм це цікаво. І це найголовніше! Ми, в кого є досвід бойових дій, підказуємо їм деякі практичні моменти. Вони ж заповнюють наші прогалини у теоретичній складовій. Тобто у нас є ефективна взаємодія. Ми вчимося один в одного. І кожен бере щось для себе. Мені це дуже подобається», — прокоментував старший сержант Богдан Ворон.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...