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На Львівщині розікрали понад 1,3 млн грн на проєкті, гроші на який дав Євросоюз

Юлія Осим

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Групі осіб на Львівщині оголосили підозру щодо заволодіння 1,3 млн грн державних коштів, у тому числі й коштів, наданих Євросоюзом. За це фінансування мали збудувати ремонтні станції для велосипедів. Про це Львівському порталу повідомили в прокуратурі та в управлінні СБУ Львівської області.

Силовики викрили масштабну схему привласнення бюджетних коштів. Посадовці організували оборудку під час реалізації на території Львівської області міжнародного проєкту з благоустрою і будівництва 14 станцій для ремонту велосипедів.

За даними слідства, до схеми причетні учасники однієї з асоціацій органів місцевого самоврядування, яка об’єднує районні ради Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Встановлено, що асоціація стала розпорядником грошей, виділених як з держбюджету через субвенцію, так і наданих Європейським Союзом. Зловмисники залучили до протиправного механізму представників кількох підприємств-підрядників.

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“Організатори вносили до актів виконаних робіт завищені дані про вартість обладнання і обсяги виконаних робіт. За висновками експертів, зловмисники привласнили понад 1,3 млн грн. Своїми діями вони також могли зашкодити іміджу України на міжнародній арені”, – кажуть в СБУ.

В прокуратурі Львівщини уточнюють, що йдеться про будівництво 14 ремонтних станцій на території Львівської області. Всі роботи протягом 2018-2019 років виконувало ТзОВ та кілька інших підрядних організацій на замовлення однієї з асоціацій органів місцевого самоврядування за кошти Департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва ЛОДА.

Наразі двом учасникам схеми повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, – від 7 до 12 років тюрми із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Слідство триває.

Фото: СБУ та прокуратура Львівщини

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