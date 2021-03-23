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Гандболістки «Галичанки» вийшли до плей-офф відбору на Чемпіонат світу

Ольга Денисяка

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Національна жіноча збірна України з гандболу кваліфікувалася у наступний та завершальний етап відбіркового турніру на чемпіонат світу 2021 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі клубу.

Кваліфікаційний турнір відбувся 19-21 березня у Люксембурзі. Після стартової поразки Словаччині (28:31), українські гандболістки здолали збірну Люксембургу (28:21), відтак – збірну Ізраїлю (31:24) та з другого місця у своїй групі вийшли до плей-офф.

З 16-ти збірниць, які боролися за вихід у плей-офф – десятеро «галичанок». Це чинні гандболістки «Галичанки» – воротарки Марія Гладун і Вікторія Салтанюк та польові гравці Мар’яна Маркевич, Діана Дмитришин та Тетяна Поляк (капітан «Галичанки»). А також нещодавні «випускниці» львівської команди, які сьогодні представляють закордонні клуби: попередній капітан «галичанок» Наталія Савчин, Леся Смолінг, Наталія Воловник, Наталія Стрюкова та Ірина Стельмах. До того ж Леся Смолінг була назначена співкапітаном збірної України на цей турнір.

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Цікаво, що у лавах синьо-жовтих зійшлися одразу три капітани «Галичанки»: два екскапітани – Леся Смолінг та її наступниця Наталія Савчин і чинна командирка Тетяна Поляк.

У плей-оффі відбору Україна зустрінеться зі Швецією. Суперник наших дівчат визначився  жеребкуванням.

Фото: пресслужба клубу

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