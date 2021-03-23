Для іноземців зробили обов’язковим ПЛР-тест для в'їзду в Україну

Кабінет Міністрів вніс зміни щодо перетину державного кордону під час пандемії Covid-19. Тепер усі іноземці, які прибувають в Україну, повинні здавати ПЛР-тест. Про це у вівторок, 23 березня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

Так, уряд вніс зміни до своєї постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, якими запровадив обов’язкове ПЛР-тестування іноземних громадян, що прибули в Україну. Постанова набрала чинності 22 березня.

«Незалежно від того, з якої саме країни прибуває громадянин, всі повинні надати довідку щодо проведеного тестування методом ПЛР не пізніше ніж за 48 годин після прибуття. Такі карантинні обмеження діють у всіх українах Європи, Україна не є винятком», – сказав Максим Степанов.

Згідно з постановою уряду, громадяни України, які повертаються з-за кордону, мають піти на самоізоляцію на 14 днів, незалежно від того, в якій зоні знаходиться країна, з якої вони в’їжджають. Самоізоляції й надалі можна уникнути, якщо мати на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 48 годин.

Реклама партнерів

Не підлягають самоізоляції такі особи (якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворими на COVID-19):

громадяни України, які не досягли 12 років;

водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

громадяни України, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

Особи, що в’їжджають з тимчасово окупованого Криму чи перетинають лінію розмежування, теж підлягають обов’язковій самоізоляції, крім певного кола людей (якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворими на COVID-19):

осіб, які не досягли 12 років;

працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;

осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників чи інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, які супроводжують осіб, зазначених в абзацах четвертому і п’ятому цього підпункту;

Також під самоізоляцію не підпадають громадяни України, які хочуть вакцинуватись від COVID-19 на підконтрольній уряду території, і мають відповідне запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Громадяни України, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону, адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом чи лінію розмежування, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома». Якщо встановити застосунок неможливо, то такі українці підлягають обсервації.

Наявність встановленого додатку перевіряють прикордонники.

Самоізоляція чи обсервація таких осіб припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.