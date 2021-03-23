17-річному винуватцю смертельної ДТП на Львівщині, який втік з місця події, повідомили про підозру

Поліцейські повідомили про підозру 17-річному мешканцю Львівщини, який збив насмерть 16-річного хлопця та втік з місця події. ДТП сталася у листопаді минулого року поблизу села Ричагів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28 листопада 2020 року близько 22:20 17-річний мешканець Стрийського району за кермом автомобіля Ford Escort насмерть збив 16-річного пішохода. Аварія сталася поблизу села Ричагів на автодорозі Миколаїв – Городок. Неповнолітній водій грубо порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на місцевого мешканця, а потім втік з місця події.

Від отриманих травм неповнолітній пішохід помер.

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Правоохоронцям валося невдовзі встановити особу водія та виявити автомобіль, яким скоєно наїзд, через п’ять кілометрів від місця події.

З’ясувалося, що неповнолітній мешканець Стрийського району не мав реєстраційних документів на транспортний засіб, а також ніколи не отримував посвідчення водія.

Винуватцю повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.286 провадження (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Львівщині підліток насмерть збив іншого підлітка.

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