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Вперше у Львові хірурги виправили вкорочення стопи у підлітка за унікальною методикою

Юлія Осим

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Ортопеди-хірурги львівської лікарні ОХМАТДИТ вперше застосували малоінвазивну методику для хірургічного лікування деформованої стопи у підлітка. За допомогою calcaneo stop 14-річному хлопцю медики виправили складну вроджену патологію. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

У пацієнта Романа виявили вроджене вкорочення лівої гомілки і стегна на 2,5 см і плоско-вальгусну деформацію лівої стопи. Оскільки виправити це можна лише хіріргучним способом, хірурги спробували нетрадиційний і водночас комплексний метод.

«Ми виконали корекцію деформованої стопи за допомогою сучасної малоінвазивної методики calcaneo stop. Вона виконується через розріз всього лиш 1 см, а на другій ніжці замість того, щоб подовжувати коротку кінцівку, ми тимчасово заблокували зони росту на довшому стегні та гомілці за допомогою спеціальних імплантатів. За 1,5-2 роки, коли довжина сегментів кінцівок вирівняється, ми заберемо пластини і нога продовжуватиме рости, при цьому обидві ноги будуть однакової довжини і хлопчик зможе повноцінно ходити без спеціальних підкладок-компенсаторів у взутті і без ризику розвитку деформації хребта. Завдяки такому прогресивному способу немає потреби подовжувати кінцівку, яка і так уражена деформацією, має дефіцит м’яких тканин при подовженні», – розповіла завідувачка ортопедичним відділенням ОХМАТДИТу Злата Кузьо.

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За словами лікарки, нова прогресивна технологія є практично безболісною. Вже на 2-3 день хлопець може ходити і згинати ногу без допоміжних засобів і фіксації в гіпсі. Таке лікування делікатно впливає на довжину кінцівок, тим самим покращує якість життя дитині.

Медики прогнозують, що за деякий час довжина кінцівок вирівняється і хлопчик зможе повноцінно ходити та активно займатися рухливими видами спорту.

Зазначимо, що цю методику у львівському ОХМАТДИТі застосували вперше, а запровадив її дитячий ортопед Олександр Корольков.

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