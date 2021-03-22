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У Липниках чоловік крав із могил латунні розп’яття

Наталя Дуляба

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У селі Липники, що під Львовом, правоохоронці затримали зловмисника, який на місцевому кладовищі зривав із могил латунні розп’яття. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зловмисника, що вчиняв наругу над могилами у Липниках, спіймали у неділю ввечері, 21 березня. На місцевому кладовищі чоловік демонтовував і крав латунні розп’яття.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 33-річний мешканець Пустомитів. У нього виявили чотири розп’яття, інструмент, який він використовував для демонтажу, та інші речові докази.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) ККУ.

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Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі триває досудове розслідування.

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