У Львові 29-річна жінка кинулася під вантажний потяг

У Львові на залізничному перегоні «Львів-Персенківка» жінка стрибнула з мосту під колеса потяга. Про це Львівському порталу повідомли у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Трагедія сталася 21 березня близько 18:40.

«На залізничному перегоні «Львів-Персенківка» (м. Львів, вул. Кульпарківська) під час руху вантажного поїзду №2336 у складі 54 вагонів, з мосту, під колеса локомотиву стрибнула жінка 1992 року народження. Від отриманих травм жінка загинула на місці події», — йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються обставини події.

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