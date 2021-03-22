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У львівському аеропорту виявили подвійну контрабанду брендового одягу з Туреччини

Юлія Осим

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У міжнародному аеропорту «Львів» митники двічі затримали контрабандне ввезення з-за кордону брендового одягу. Загальна вартітсь товару складає майже 400 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Ввезти незадекларований товар до Львова зі Стамбула намагалися громадяни України та Узбекистану. При проходженні митного контролю вони обрали «зелений коридор». Усно також заперечили наявність будь-яких товарів у тому числі таких, переміщення яких через митний кордон України
заборонено або обмежено.

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Проте під час огляду, крім речей, що дозволено ввозити без оподаткування, а це товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, митники виявили понад 80 одиниць одягу для жінок та чоловіків в асортименті, відомих торговельних марок Brioni, Dsquared2, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, тощо.

Стосовно громадян складено протоколи про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Фото Галицької митниці

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