Протягом року офіційно на COVID-ізоляції перебували майже чотири тисячі мешканців Львівщини

Від початку пандемії Covid-19 на самоізоляції під медичним наглядом перебували 3 925 мешканців Львівщини. З них 685 осіб – медичні працівники. На сьогодні Фонд соцстрахування виплатив усі «лікарняні». Про це Львівському порталу повідомили пресслужбі фонду.

Загалом компенсції виплачено на суму 4,7 млн грн.

«Така допомога фінансується Фондом соціального страхування України на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19 – 11». Направлення на самоізоляцію під медичним наглядом здійснює лікар у разі контакту застрахованої особи з хворим на COVID-19. Фонд компенсує втрачений за цей час заробіток з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що для осіб, які офіційно перебувають на самоізоляції від коронавірусу, компенсація заробітку складе 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу, натомість для медичних працівників – 100% середнього доходу.

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Фонд соцстрахування здійснює нарахування з шостого дня ізоляції, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем.

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