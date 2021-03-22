Поблизу Львова за 15 млн грн добудують туристичний центр з магазином і фермерською кав'ярнею

Реалізацію агротуристичного кластеру «ГорбоГори» недалеко від Львова цьогоріч продовжать. Відтак, туричтичний центр, фермерська кав’ярня та майданчик для кемпінгу з’являться у Пустомитах та кількох наближених селах. Для їх будівництва держава виділить майже 15 млн грн, повідомили Львівському порталу у пресслужбі ЛОДА.

Туристичні об’єкти планують облаштувати в межах проєкту «Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера «ГорбоГори».

Зокрема, у селі Липники триває будівництво туристично-інформаційного центру з магазином і фермерською кав’ярнею, у селі Раковець облаштовують будівельний майданчик кемпінгу з агросадибою, а у селі Виняви планують створити туристичний кемпінг «Центр «Місто майстрів».

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«З державного бюджету на реалізацію проекту цьогоріч очікуються кошти в сумі 14 млн 873 тисяч грн. Сподіваємось, що кошти поступлять на рахунок виконавця у другому кварталі. А до того часу використовуватимемо співфінансування з обласного бюджету, оскільки обласна рада затвердила Комплексну програму підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021-2025 роки, якою у 2021 році передбачено співфінансування проекту «ГорбоГори» в сумі 740 тисяч грн», –поінформував заступник голови ЛОДА Віталій Загайний.

Також у межах проєкту планується закупівля сільськогосподарської і автомобільної техніки та прокладання маршрутів для активного туризму (2 велосипедні, 2 пішохідні, 1 кінний).

Зазначимо, що агротуристичний комплекс «ГорбоГори» реалізовується на території Солонківської сільської і Пустомитівської міської рад Львівського району.

Фото ЛОДА

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