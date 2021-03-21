В Офісу президента підрахували збитки акції протесту на Банковій

Попередньо пошкодження будівлі Офісу президента під час акції протесту, що відбулася 20 березня, оцінюються у два мільйони гривень. Про це інформує пресслужба Офісу президента.

«Напередодні всі поверхи були наповнені димом. Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в’їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими», – йдеться у повідомленні.

В ОП додають, що перші два поверхи будівлі були споруджені наприкінці ХІХ ст., інші добудовані на початку ХХ ст.

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Нагадаємо, ввчечері 20 березня біля будівлі Офісу президента влаштували чергову акцію на підтримку Сергія Стерненка, її учасники кидали в будівлю фаєри і підпалили табличку «президент України». Протестувальники розписали стіни будівлі та розбили скло однієї з дверей ОП.

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Фото: Сегодня