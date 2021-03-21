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У Рава-Руській загорілася вантажівка з вугіллям

Вероніка Рой

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У суботу, 20 березня, на митному посту «Рава- Руська» загорівся причеп вантажівки, в якому знаходилося вугілля. Рятувальники оперативно погасили пожежу в авто. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Інформація про пожежу у причепі автомобіля Volvo Fn в селі Рата на митному посту «Рава- Руська» надійшла до рятувальників о 6:17. До місця події було направлено вогнеборців.

На момент прибуття пожежників до місця виклику з причепу автомобіля вибивався густий чорний дим. Як з’ясувалось, в причепі знаходилось вугілля.

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О 06:39 вогнеборці локалізували пожежу та о 06:56 повністю ліквідували. Вогнем знищено було 2 400 кг вугілля, натомість врятували 4 800 кг вугілля.

До ліквідації займання залучалась 2 одиниці спецтехніки та 6 рятувальників. Травмованих внаслідок пожежі немає. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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Фото: ДСНС

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