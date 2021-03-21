У Червноградському районі під колесами Mitsubishi загинув пішохід

У суботу, 20 березня, на трасі Жовква-Ковель автомобіль Mitsubishi Outlander Sport насмерть збив пішохода. Чоловік помер на місці ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівській області.

ДТП сталася близько 20:00 год. на автодорозі Р-15 Жовква-Ковел в селі Сілець Червоноградського району. 23-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander Sport, мешканець міста Соснівка, здійснив наїзд на пішохода.

Чоловік від отриманих травм загинув на місці події. Особа загиблого та обставини події встановлюються.

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