«Стан був критичний». Львівські лікарі врятували чоловіка з COVID, який три тижні був на ШВЛ

У Центрі легеневого здоров’я, що у Львові на вул. Зеленій, вилікували 55-річного жителя Новояворівська, який поступив у медзаклад у критичному стані та три тижні перебував на апараті штучної вентеляції легень. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

10 днів 55-річний чоловік лікувався Новояворівській лікарні. Проте 13 лютого пацієнта перевели у Центр легеневого здоров’я, де він вже знаходиться більше місяця.

«При поступленні його стан був критично важкий. Чоловік перебував на інвазивній ШВЛ, на якій знаходився три тижні в положенні живіт, лівий та правий бік. Коли хворий лежав на спині, сатурація моментально падала. За цей період стан хворого стабілізувався завдяки нашим зусиллям та волі пацієнта, він виконував усі призначення, тримався оптимістично. Згодом хворого перевели на другий етап лікування – з реанімаційного залу у палату інтенсивної терапії, де зараз перебуває на кисневій терапії за допомогою маски високої концентрації. Зараз його вже перевели на невеликий потік кисню. Наразі готуємо пацієнта, щоб перевести його у лікарню за місцем проживання для завершення лікування і реабілітації», – розповідає завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Центру легеневого здоров’я В’ячеслав Бондар.

Загалом житель Новояворівська бореться з недугою вже півтора місяці.

«В’ячеслав Миколайович – це лікар від Бога. Він завжди прийде, щось підкаже, порадить. Лікарі мене витягли буквально з «того світу». Я був дуже важкий. Це дуже важко, просто стискаєш кулаки та борешся. Це страшна хвороба, я не знав, що це настільки важко. Просто хочеться стати на коліна перед лікарями, вони постійно приходили і казали, що потрібно боротися. І я це робив заради дітей, заради всього, що у мене є», – розповідає пацієнт.

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Нагадаємо, у Центрі легеневого здоров’я також вилікували важкохворого на коронавірус чоловіка, у якого було більше 80% ураження легень та низка супутніх захворювань. Лікарі медзакладу врятували пацієнтку з COVID, яка теж мала 80% ураження легень.

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Відео: Центр легеневого здоров’я