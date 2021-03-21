На Донбасі загинув український захисник

Протягом суботи, 20 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув. Про це інформує штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», неподалік населеного пункту ПІВДЕННЕ окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища ШУМИ – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. По позиціях наших воїнів у передмісті ЛЕБЕДИНСЬКЕ – окупанти застосували стрілецьку зброю, а поблизу селища ШИРОКИНЕ – вели вогонь із великокаліберних кулеметів.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу.

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Станом на 7 годину ранку 21 березня обстрілів не зафіксовано.

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