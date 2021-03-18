У Львові збирають кошти на апарат ШВЛ для 6-місячного хлопчика

У Львові небайдужих просять зібрати кошти, аби придбати апарат ШВЛ для 6-місячного хлопчика, який народився передчасно і не може самостійно дихати. Про це у Facebook повідомив директор благодійного фонду «Із янголом на плечі» Юрій Федечко, передає Львівський портал.

Хлопчик народився у вересні 2020 року і від народження перебуває у реанімації в лікарні ОХМАТДИТ. Аби маленький Давидко міг дихати, йому потрібно придбати апарат ШВЛ.

«Давидко досі не знає, що таке стіни рідного дому! Він з мамою з народження перебуває в реанімації ОХМАДИТу, перебуває до того часу допоки ми разом з Вами не придбаємо їм апарат ШВЛ вартістю у 425 000 грн. Щоб він міг дихати і в майбутньому отримати шанс на повноцінний подих», – написав Юрій Федечко.

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Апарат коштує 425 тисяч гривень, батьки не мають таких коштів, тому просять небайдужих долучитися до збору коштів.

Як зазначив Юрій Федечко, за півтори доби уже вдалося зібрати 60 989 грн. Залишилось ще 365 011 грн.

Картка Приватбанку для фонду :

5169 3305 2176 1400

Реквізити фонду :

Отримувач БО БФ ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

ЄДРПОУ 41411833

Рахунок UA173052990000026009001002960

Призначення : благодійний внесок ШВЛ для Давидка

Банк: ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833

рахунок UA913253650000026008011024214

Призначення : благодійний внесок ШВЛ для Давидка

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