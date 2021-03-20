У Львові поліція затримала чоловіка із 20 пакетиками сильних психотропних

У Львові поліцейські затримали 26-річного чоловіка із 20 пакетиками психотропної речовини PVP. Мешканець області готувався розповсюджувати наркотики шляхом «закладок». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

Зловмисника поліцейські затримали 19 березня близько 13.00 на вулиці Богдана Хмельницького у Львові. Чоловік мав з собою пакунок з психотропною речовиною PVP, розфасовану у зіп-пакети. Правоохоронці виявили та вилучили у чоловіка 20 пакетиків з PVP, які скерували на експертне дослідження.

Як встановили правоохоронці, 26-річний мешканець області, який тимчасово проживає у Львові, мав намір в подальшому розповсюджувати психотропну речовину шляхом «закладок» наркозалежним мешканцям міста.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі на термін до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція