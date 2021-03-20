ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові поліція затримала чоловіка із 20 пакетиками сильних психотропних

Вероніка Рой

|

У Львові поліцейські затримали 26-річного чоловіка із 20 пакетиками психотропної речовини PVP. Мешканець області готувався розповсюджувати наркотики шляхом «закладок». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

Зловмисника поліцейські затримали 19 березня близько 13.00 на вулиці Богдана Хмельницького у Львові. Чоловік мав з собою пакунок з психотропною речовиною PVP, розфасовану у зіп-пакети. Правоохоронці виявили та вилучили у чоловіка 20 пакетиків з PVP, які скерували на експертне дослідження.

Як встановили правоохоронці, 26-річний мешканець області, який тимчасово проживає у Львові, мав намір в подальшому розповсюджувати психотропну речовину шляхом «закладок» наркозалежним мешканцям міста.

Реклама партнерів

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі на термін до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...