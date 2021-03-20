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На Львівщині побільшає радарів TruCAM

Вероніка Рой

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З понеділка, 22 березня, збільшать кількість ділянок, де використовують радари вимірювання швидкості TruCAM, а також розширили вже існуючі. Ще три прилади вимірювання швидкості запрацюють на дорогах Львова та області. Про це інформує пресслужба патрульної поліції України.

Зокрема, радари TruCAM почнуть використовувати у Львові на вулицях Стуса, Пасічній та Зеленій. Також присторої вимірювання швидкості запрацюють на трасі Львів – Радехів – Луцьк та Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів.

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Загалом в Україні 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Усього на дорогах країни працюватиме 117 радарів, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 лютого ухвалила закон, який передбачає нові штрафи за порушення дорожнього руху. Зокрема, серед іншого посилили відповідальність за водіння у стані алкогольного сп’яніння, а також за перевищення швидкості. 17 березня цей закон почав діяти.

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