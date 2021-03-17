В Україні суттєво зросли штрафи за водіння напідпитку

У середу, 17 березня, починає діяти закон про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Укрінформ.

«Усі повинні знати, що дорога – це місце, де люди спокійно, виважено доїжджають з одного місця в друге, не наносячи один одному травм», – сказав він.

Зазначимо, Верховна Рада 16 лютого ухвалила закон, який передбачає нові штрафи за порушення дорожнього руху. Зокрема, серед іншого посилили відповідальність за водіння у стані алкогольного сп’яніння, а також за перевищення швидкості.

Загалом законом передбачається:

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за керування авто напідпитку передбачений штраф 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на термін один рік, а за повторне протягом року – 34 тис. грн з позбавленням водійських прав на 3 роки. За третій випадок протягом року – штраф 51 тис. грн із позбавленням водійських прав на 10 років з конфіскацією авто.

штраф за втечу з місця ДТП підвищується з 255 до 3,4 тис. грн. Вживання винуватцем ДТП алкоголю, наркотичних засобів тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 34 тис. грн, або адміністративний арешт на термін 15 діб. Також можливе позбавлення права керування транспортними засобами на термін три роки.

ухвалений закон передбачає накладення штрафних балів. Водночас законодавчо закріплюється можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

законом збільшено штрафи за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, залишення місця ДТП, за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння.

посилюється адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.

посилено відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

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