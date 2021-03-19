Збірна львівських військових перемогла у турнірі з рукопашного бою

Збірна команда Національної академії сухопутних військ здобула перше командне місце на чемпіонаті сухопутних військ Збройних Сил України з рукопашного бою, який днями відбувся на Чернігівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

В особистому заліку перше місце у ваговій категорії до 60 кг посів курсант Військового коледжу сержантського складу Валерій Майборода. Майбутні офіцери-артилеристи Артем Кучеренко та Ігор Атаманюк стали кращими у вагових категоріях до 70 кг та 75 кг відповідно.

Представник факультету бойового застосування військ Дмитро Лінник переміг у категорії до 80 кг, а Ярослав Котенко здобув срібну нагороду змагань у ваговій категорії до 90 кг.

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Своєю чергою капітан Дмитро Березюк з Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ став чемпіоном у категорії понад 90 кг.

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Фото: Академія сухопутних військ