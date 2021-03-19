ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали двох вуличних грабіжників

Андрій Котенський

|

Правоохоронці затримали двох зловмисників, причетних до пограбування перехожого у Львові. Львів’ян віком 35 та 44 роки, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності, перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, 18 березня у поліцію з заявою про пограбування звернувся 49-річний житель селища Красне Золочівського району. Чоловік повідомив, що близько 21.30 на вулиці Митрополита Андрея у Львові двоє зловмисників відібрали у нього два мобільних телефони, після чого втекли.

Особи зловмисників оперативно встановлені – ними виявились двоє львів’ян віком 35 та 45 років, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності. Чоловіки пильнували за громадянами у стані сп’яніння і в слушний момент, коли поблизу не було людей, нападали на них та відбирали особисті речі.

Реклама партнерів

За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Зловмисники затримані, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Досудове розслідування триває, правоохоронці перевіряють причетність затриманих до вчинення інших злочинів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...