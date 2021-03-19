У Львові затримали двох вуличних грабіжників

Правоохоронці затримали двох зловмисників, причетних до пограбування перехожого у Львові. Львів’ян віком 35 та 44 роки, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності, перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, 18 березня у поліцію з заявою про пограбування звернувся 49-річний житель селища Красне Золочівського району. Чоловік повідомив, що близько 21.30 на вулиці Митрополита Андрея у Львові двоє зловмисників відібрали у нього два мобільних телефони, після чого втекли.

Особи зловмисників оперативно встановлені – ними виявились двоє львів’ян віком 35 та 45 років, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності. Чоловіки пильнували за громадянами у стані сп’яніння і в слушний момент, коли поблизу не було людей, нападали на них та відбирали особисті речі.

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За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Зловмисники затримані, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Досудове розслідування триває, правоохоронці перевіряють причетність затриманих до вчинення інших злочинів.

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