У Львові чадним газом отруївся 10-річний хлопчик

У Львові через отруєння чадним газом 10-річний хлопчик опинився у лікарні. Про це інформує пресслужба міськради Львова з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Випадок трапився у четвер, 18 березня близько 22.30 год. у квартирі на вул. Садовій. Чадним газом отруївся 10-річний хлопчик. Його у стані середньої важкості доправили в міську дитячу лікарню. Обставини події встановлюють.

Загалом від початку року у Львові зафіксували 19 випадків отруєння чадним газом. Внаслідок яких постраждали 46 людей, з них 17 – діти. Ще двоє людей загинуло.

Щоб не отруїтися чадним газом, подбайте, аби в приміщенні завжди був притік свіжого повітря! Його можна забезпечити через вікно, двері та через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.

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Там, де встановлені тобто газові котли чи колонки, комин також має бути чистим. І в жодному випадку в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів.

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Втім найкращий спосіб не отруїтися чадним газом – встановити сигналізатор загазованості, який відразу сповіщатиме про витік. Такий прилад можна придбати у будь-якому магазині із будівельними товарами, а також замовити через Інтернет за кілька сотень гривень.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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