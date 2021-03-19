На ринку «Шувар» збудують спортивно-відпочинковий центр

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив розбудову ринку «Шувар», що на Сихові. Крім торгівлі, тут з’явиться ще й спортивно-відпочинковий центр. Відповідне рішення прийняли у п’ятницю, 19 березня, передає Львівівський портал.

Так, ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» отримало містобудівну документацію на будівництво регіонального аграрного центру з торговими, спортивно-відпочинковими приміщеннями, даховою котельнею та центром управління інженерними мережами на вул. Хуторівці, 4-Б.

Новий комплекс спорудять на території ринку відразу поруч із дорогою на вул. Хуторівка.

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Як розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, проєкт розробили у співпраці з польськими архітекторами, які перемогли у закритому конкурсі.

«Був проведений закритий архітектурний конкурс, перемогла польська компанія, яка буде разом із місцевими архітекторами реалізовувати цей проєкт. Тому пропонується завершити комплекс торгівельних закладів, але це буде змішаний функціонал: і спортивні приміщення, і заклади громадського харчування», – пояснив Антон Коломєйцев.

Своїм рішенням виконком встановив, що висота майбутнього центру не повинна перевищувати 26,6 м. Заплановано, що він матиме три поверхи: на першому-другому буде торгівля, на третьому – спортивно-виставкова зона, фудкорт і торгові галереї. Загалом будівля матиме площу трохи більше 9400 м кв.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, кінцевими бенефіціарами ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» є мешканець Радехівщини Андрій Чіпчар та львів’янин Роман Федишин, який є депутатом Львівської міської ради від «Самопомочі».

Додамо, що ринок «Шувар» є найбільшим комплексом із продажу сільськогосподарської продукції у Львові. Свою роботу він розпочав у 1999 році як торгово-промисловий ринок на просп. Червоної Калини, який також розбудували кілька років тому. А сучасний ринок на вул. Хуторівці, який львів’яни ще називають «Нижнім Шуваром», спорудили вже у 2002 році. Його загальна площа становить 2,4 га.

Востаннє розбудову «Шувару» мерія погоджувала у 2019 році. Тоді на території ринку знести залізні будки, а натомість збудували одне велике торгівельне приміщення з великими панорамними вікнами.

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