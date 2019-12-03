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У Львові розбудують ринок «Шувар». Візуалізація

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет міської ради Львова дозволив розбудувати ринок «Шувар», що розташований на Сихові. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 3 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Так, виконком затвердив ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з добудовою торгового павільйону продовольчих товарів на вул. Хуторівці, 4-Б.

Відтак з території відомого у Львові ринку зникнуть ряди залізних будок, у яких підприємці продають товари. Натомість на цьому місці збудують одне велике торгівельне приміщення з великими панорамними вікнами.

Своїм рішенням виконавчий комітет встановив, що висота майбутньої будівлі не повинна перевищувати 6,7 м.

Зазначимо, що ринок «Шувар» є найбільшим комплексом із продажу сільськогосподарської продукції у Львові. Свою роботу він розпочав у 1999 році як торгово-промисловий ринок на просп. Червоної Калини, який також розбудували кілька років тому. А сучасний ринок на вул. Хуторівці, який львів’яни ще називають «Нижнім Шуваром», спорудили вже у 2002 році. Його загальна площа становить 2,4 га.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, кінцевими бенефіціарами ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» є мешканець Радехівщини Андрій Чіпчар та львів’янин Роман Федишин, який є депутатом Львівської міської ради від «Самопомочі».

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