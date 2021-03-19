Як працюватимуть ЦНАПи у Львові під час посиленого карантину

У період посиленого карантину у Львівській міській територіальній громаді офіси ЦНАПів приймають відвідувачів лише за попереднім записом. Також усі послуги можна замовити онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Ми на період карантину впровадили попередній запис для того, щоби відвідувачі не перетиналися і не було скупчень. Ми підсилили роботу нашої служби підтримки, збільшили до 7 ліній колцентр для того, щоб всі мешканці могли робити через онлайн і за телефоном отримувати попередні консультації. В офісах проводимо дезінфекцію, провітрювання», – зазначила керівниця департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.

Так, прийом відвідувачів – лише за попереднім записом, окрім с. Зашків та с. Лисиничі. У м. Дубляни скасовано відкриті прийоми, оскільки кількість відвідувачів суттєво зросла. Тож, аби уникнути скупчень, запровадили лише попередній запис.

Також в офісах буде контроль за кількістю відвідувачів, чітко дотримуватимуться графіків провітрювання та дезінфекції й не обслуговуватимуть відвідувачів без маски та які відмовляються дотримуватись правил карантину. Звичайні звернення громадян і юридичних осіб рекомендують мешканцям надсилати поштою.

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В мерії наголошують, що офіси продовжують працювати дистанційно, тож усі охочі можуть замовити потрібну їм адміністративну послугу без візиту до ЦНАП – для цього потрібен лише доступ до інтернету. Перелік послуг – тут.

Як інформував Львівський портал, з 19 березня, у Львові посилюють карантинні обмеження. Зокрема, щонайменше до 28 березня припиняють роботу заклади культури, ресторани та кафе працюватимуть на виніс, а масові заходи переносять

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