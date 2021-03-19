ОСТАННІ НОВИНИ

Як працюватимуть ЦНАПи у Львові під час посиленого карантину

Вероніка Рой

|

У період посиленого карантину у Львівській міській територіальній громаді офіси ЦНАПів приймають відвідувачів лише за попереднім записом. Також усі послуги можна замовити онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Ми на період карантину впровадили попередній запис для того, щоби відвідувачі не перетиналися і не було скупчень. Ми підсилили роботу нашої служби підтримки, збільшили до 7 ліній колцентр для того, щоб всі мешканці могли робити через онлайн і за телефоном отримувати попередні консультації. В офісах проводимо дезінфекцію, провітрювання», – зазначила керівниця департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.

Так, прийом відвідувачів – лише за попереднім записом, окрім с. Зашків та с. Лисиничі. У м. Дубляни скасовано відкриті прийоми, оскільки кількість відвідувачів суттєво зросла. Тож, аби уникнути скупчень, запровадили лише попередній запис.

Також в офісах буде контроль за кількістю відвідувачів, чітко дотримуватимуться графіків провітрювання та дезінфекції й не обслуговуватимуть відвідувачів без маски та які відмовляються дотримуватись правил карантину. Звичайні звернення громадян і юридичних осіб рекомендують мешканцям надсилати поштою.

Реклама партнерів

В мерії наголошують, що офіси продовжують працювати дистанційно, тож усі охочі можуть замовити потрібну їм адміністративну послугу без візиту до ЦНАП – для цього потрібен лише доступ до інтернету. Перелік послуг – тут.

Як інформував Львівський портал, з 19 березня, у Львові посилюють карантинні обмеження. Зокрема,  щонайменше до 28 березня припиняють роботу заклади культури, ресторани та кафе працюватимуть на виніс, а масові заходи переносять

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...