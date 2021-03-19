Академія сухопутних військ віддасть частину своєї території під громадський простір

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного облаштування громадського простору на вул. Героїв Майдану, 32. Відповідне рішення прийняли у п’ятницю, 19 березня, передає Львівський портал.
Так, мерія дозволила встановити на вул. Героїв Майдану, 32 флагшток із прапором України, а також провести благоустрій території, яка належить Академії сухопутних військ.
Відтак військовий виш змістить огорожу і віддасть частину своєї території, яка є закритою від вільного доступу, під громадський простір. Тут збираються встановити лавки й освітлення, висадити кущі.
«Це дасть можливість відкрити частину Академії сухопутних військ для містян, тобто ми отримаємо новий громадський простір», – прокоментував головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.
Остаточну висоту флагштока Національна академія сухопутних військ має узгодити ще з міським управлінням охорони історичного середовища.
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Наталя Дуляба