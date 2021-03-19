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Академія сухопутних військ віддасть частину своєї території під громадський простір

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного облаштування громадського простору на вул. Героїв Майдану, 32. Відповідне рішення прийняли у п’ятницю, 19 березня, передає Львівський портал.

Так, мерія дозволила встановити на вул. Героїв Майдану, 32 флагшток із прапором України, а також провести благоустрій території, яка належить Академії сухопутних військ.

Відтак військовий виш змістить огорожу і віддасть частину своєї території, яка є закритою від вільного доступу, під громадський простір. Тут збираються встановити лавки й освітлення, висадити кущі.

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«Це дасть можливість відкрити частину Академії сухопутних військ для містян, тобто ми отримаємо новий громадський простір», – прокоментував головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Остаточну висоту флагштока Національна академія сухопутних військ має узгодити ще з міським управлінням охорони історичного середовища.

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