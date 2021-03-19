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10 рятувальників гасили пожежу в авто, що загорілося під час руху у Львові

Вероніка Рой

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У четвер, 18 березня, у Львові на вулиці Богдана Хмельницького під час руху загорівся автомобіль Renault Scenic. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Випадок трапився о 17:02 на вул. Б. Хмельницького у Львові. Пожежа виникла в автомобілі Renault Scenic. До місця події виїхали рятувальники.

Як з’ясувалось, водій автомобіля під час руху побачив, як з-під капоту автівки почав вибиватись дим. Водій негайно зупинив транспортний засіб, викликав вогнеборців та самостійно за допомогою вогнегасника приступив до ліквідації загорання.

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На момент прибуття вогнеборців відбувалось горіння обшивки моторного відсіку. О 17:11 вогнеборці локалізували пожежу, та о 17:14 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь пошкодив обшивку моторного відсіку.

До ліквідації пожежі залучили рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

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Фото: ДСНС

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