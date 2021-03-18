У Львові знайшли старовинний рукопис Києво-Печерського патерика

В архівах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка виявили унікальну пам’ятку XVII століття – рукописну копію знаменитого Києво-Печерського патерика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Прикарпатського нацуніверситету.

Унікальну знахідку виявили науковці Франкового університету разом із деканом факультету історії Прикарпатського університету Миколою Кугутяком. Йдеться про рукописну копію знаменитого Києво-Печерського патерика (ХІІІ ст.), виконану ієремонахом Скиту Манявського Ігнатієм у 1619 році.

«Вчені тільки починають досліджувати документ, але вже говорять про те, що він свідчить про єдине культурне поле від Києва до Карпат. Києво-Печерський патерик (від грецьк. πάτηρ – батько, отець) – найважливіша пам’ятка української агіографії, що займає центральне місце в історії як християнської культури України в цілому, так і житійної прози зокрема», – кажуть науковці.

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Микола Кугутяк припускає, що дослідження пам’ятки займе щонайменше рік. Цей час потрібен для того, щоб зробити порівняльний аналіз патериків, видань якого є чимало.

Тож аналіз виявленого Києво-Печерського патерика сприятиме глибинному дослідженню культурно-просвітницької діяльності сакральних осередків України доби пізнього середньовіччя і нового часу, спонукатиме до проведення нових наукових досліджень.

Зазначимо, що вчені давно шукають рукописну копію патерика, зроблену у ХІІ ст. у Великому Скиті. Науковці Прикарпатського університету понад 16 років проводять розвідкові дослідження на території Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської і Закарпатської областей.

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