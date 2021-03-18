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У Дрогобичі за 15 млн грн продовжать будувати ЦНАП

Юлія Осим

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Будівництво ЦНАПу у Дрогобичі на вул. Бориславська , яке розпочали ще три роки тому, цьогоріч продовжать. Для виконання робіт планують залучити кошти з державного фонду регіонального розвитку та з місцевого бюджету. Загалом цьогорічне фінансування складе 15 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У 2018 році на будівництво дрогобицького центру надання адміністративних послуг з державного, обласного та місцевого бюджетів скерували понад 7 млн грн. За ці кошти провели земляні роботи, залили фундамент майбутньої будівлі, вимурували стіни першого поверху та провели його перекриття. Також підвели мережі каналізування. У 2021 році планують залучити 10 млн грн з державного фонду регіонального розвитку та 5 млн грн з місцевого бюджету для продовження робіт.

Зазначимо, що проєкт передбачає будівництво двоповерхової будівлі. На першому поверсі серед приміщень облаштують рецепцію та зал очікування з дитячою зоною, також обслуговування абонентів (фронт-офіс), громадську приймальню (бек-офіс) та систему електронної черги. На другому поверсі заплановано розміщення двох конференц-залів, залу для коворкінгу та технічних приміщень.

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У Міністерстві розвитку громад відзначають, що такі ЦНАПи стануть своєрідними офісами тергромад.

Для облаштування центру у Дрогобичі також закуплять необхідне обладнання та проведуть благоустрій території з улаштуванням тимчасових автомобільних стоянок. ЦНАП відповідатиме вимогам інклюзивності, тут перебачать безперешкодний доступ з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Запуск центру створить 30 нових робочих місць. Загальна вартість будівництва – понад 33 млн грн.

До слова, в Україні цього року шість ЦНАПів отримають фінансування з ДФРР.

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