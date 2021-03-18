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На Львівщині нелегальні АЗС оштрафували на 10 млн грн

Юлія Осим

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З початку року на Львівщині перевірили 50 АЗС. У результаті перевірки міжвідомчою комісією виявлено три станції, які працювали нелегально – їх опечатали. Ще дві – демонтовані власниками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

У ході перевірки також вилучено 70 тонн пального на загальну суму майже 1,5 млн грн. та обладнання на 650 тис. грн. Порушників оштрафували на 9,9 млн грн.

В ЛОДА наголосили, що на меті мають не закривати чи ліквідувати АЗС, а зробити їх роботу легальною.

“Наше завдання полягає не у закритті чи ліквідації АЗС, мета – перевести їх у легальне поле. Продаж нафтопродуктів має здійснюватися в законний спосіб, а АЗС повинні бути безпечними як для людей, так і для довкілля», – наголосив Андрій Годик.

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Зазначимо, міжвідомча робоча група постійно проводить заходи для протидії правопорушень у сфері незаконної торгівлі нафтопродуктам. У разі виявлення порушень, передбачених ст.164 КУпАП, складаються адмініпротоколи. Також за наявності достатніх підстав вносять відомості до ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст.204 КК України.

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