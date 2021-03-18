На Львівщині двоє пішоходів потрапили під авто

На Львівщині внаслідок автонаїздів травмовані двоє пішоходів – правоохоронці проводять розслідування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Обидві дорожньо-транспортних пригоди стались вдень, 17 березня, на автодорогах поза межами населених пунктів.

Близько 10.20 на перехресні автодоріг Київ–Чоп та поблизу Сорок Львівських водій автомобіля «Фіат Добло», 60-річний львів’янин, скоїв наїзд на 54-річну жительку Ямполя. З тілесними ушкодженнями жінка була госпіталізована до лікарні.

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Близько 15.55 на автодорозі Львів–Луцьк неподалік села Стоянів водій автомобіля ВАЗ-2101, 33-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 54-річного жителя Хмельницької області. Із травмами потерпілий пішохід був доставлений до лікарні.

За фактами ДТП порушено кримінальні провадження. Винуватцям загрожує до трьох років обмеження волі.

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