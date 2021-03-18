Львів’янин вдома у саморобній теплиці вирощував канабіс

У Львові патрульні під час виклику про домашнє насильство виявили саморобну теплицю для вирощування нарковмісних рослин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

У четвер вночі, 18 березня, патрульних викликала жінка на вулицю Окружну і повідомила про домашнє насильство. З її слів, 35-річний син агресивно поводиться, перебуває в стані наркотичного сп’яніння і трощить усе вдома. Жінка втекла на вулицю і чекає на поліцейських.

Заявниця провела патрульних до помешкання. Чоловік поводився неадекватно. Під час спілкування із ним інспектори помітили в кутку кімнати саморобну теплицю. У ній виявили кущі схожі на канабіс.

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Фото: поліція