Із квітня в Україні змінять тести для отримання водійських прав

Вже з квітня водії, які хочуть отримати права, складатимуть теоретичний іспит за новими екзаменаційними білетами. Про це Львівському порталу повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Екзаменаційні тести з підготовки та перепідготовки водіїв вирішили оновити, зважаючи на пропозиції експертів та зміни у законодавстві.
«Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто зустрічаються водії. Це допоможе новачкам оперативніше приймати правильні рішення за кермом автомобіля. Усі білети будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі – усунуті», – кажуть у сервісному центрі МВС.
Відтак складати іспит із теорії за оновленими екзаменаційними білетами водії будуть уже з 6 квітня. Усі зміни найближчим часом мають внести в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху. Саме з його допомогою водіям рекомендують готуватися до теоретичного іспиту.
Зазначимо, що наприкінці 2020 року в Україні запустили Банк екзаменаційних питань з ПДР, куди можна надсилати свої пропозиції до екзаменаційних питань з підготовки та перепідготовки водіїв. Дотепер у Головний сервісний центр МВС надійшла 91 пропозиція.
Сервісні центри МВС й надалі продовжують збирати пропозиції до питань за такими напрямками:
- Правила дорожнього руху;
- будова та експлуатація транспортних засобів;
- основи безпечного водіння;
- основи права в області дорожнього руху;
- надання першої медичної допомоги.
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Наталя Дуляба