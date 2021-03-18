ОСТАННІ НОВИНИ

Із квітня в Україні змінять тести для отримання водійських прав

Наталя Дуляба

|

Вже з квітня водії, які хочуть отримати права, складатимуть теоретичний іспит за новими екзаменаційними білетами. Про це Львівському порталу повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Екзаменаційні тести з підготовки та перепідготовки водіїв вирішили оновити, зважаючи на пропозиції експертів та зміни у законодавстві.

«Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто зустрічаються водії. Це допоможе новачкам оперативніше приймати правильні рішення за кермом автомобіля. Усі білети будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі – усунуті», – кажуть у сервісному центрі МВС.

Відтак складати іспит із теорії за оновленими екзаменаційними білетами водії будуть уже з 6 квітня. Усі зміни найближчим часом мають внести в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху. Саме з його допомогою водіям рекомендують готуватися до теоретичного іспиту.

Реклама партнерів

Зазначимо, що наприкінці 2020 року в Україні запустили Банк екзаменаційних питань з ПДР, куди можна надсилати свої пропозиції до екзаменаційних питань з підготовки та перепідготовки водіїв. Дотепер у Головний сервісний центр МВС надійшла 91 пропозиція.

Сервісні центри МВС й надалі продовжують збирати пропозиції до питань за такими напрямками:

  • Правила дорожнього руху;
  • будова та експлуатація транспортних засобів;
  • основи безпечного водіння;
  • основи права в області дорожнього руху;
  • надання першої медичної допомоги.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...