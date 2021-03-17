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У Львові вперше видалили однорічній дитині кисту в носі

Ольга Денисяка

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У Львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ провели унікальну операцію з видалення вродженої дермоїдної кісти спинки носа однорічної дитини. Про це повідомили у Facebook медзакладу, передає Львівський портал.

Дермоїдна киста – це доброякісне утворення. З-під шкіри вона може прорости під носові кістки, а в деяких випадках може мати сполучення навіть з порожниною черепа. Така сиутація є дуже небезпечно для життя дитини.

Медики розповідають, що хлопчик народився з горбиком на носі. Але горбик почав стрімко збільшуватися після того, як малюк вдарився в ніс. ЛОРи вирішили не чекати і прийняли рішення негайно видалити кістку.

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«У нашого маленького пацієнта дермоїдну кісту спинки носа ми усунули особливим ощадним ринопластичним доступом. Кіста у нашого хлопчика поширювалась глибоко під носові кістки. Але нам вдалося і утвір усунути, і естетику носа зберегти. Наш ЛОР Роман Новосільський вміє накладати делікатні косметичні шви. Після операції на спинці носа у хлопчика не буде жодних рубців», –  розповів завідував ЛОР-відділеням ОХМАТДИТу Федір Юрочко.

Лікарі зазначають, що в майбутньому хлопчику не доведеться звертатись до пластичних хірургів. Після операції малюк почувався добре і вже наступниого дня його виписали додому.

До складу операційної бригади увійшли дитячі ЛОРи Роман Новосільський, Федір Юрочко , Дзвінка Копанська, анестезіолог Олена Федиків і операційна сестра Надія Гуняк.

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Фото: ОХМАТДИТ

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