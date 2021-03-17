У Дрогобичі засуджений шахрай переховувався від тюрми у дивані

Правоохоронці спіймали 50-річного дрогобиччанина, який, будучи засудженим за шахрайство, три роки поспіль переховувався від тюрми. Під час обшуків зловмисник заховався у дивані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що в Дрогобичі 50-річний місцевий мешканець ошукав свою знайому. Чоловік взяв у потерпілої близько 25 000 доларів начебто для придбання вантажівки для її підприємницької діяльності, однак авто не купив, а гроші не повернув.

Ще у 2018 році суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 (шахрайство) ККУ, та призначив покарання у вигляді чотирьох років тюрми. Крім того, суд зобов’язав зловмисника виплатити потерпілій 193 500 грн матеріальної шкоди та 20 000 грн моральної шкоди.

Проте відтоді зловмисник, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, переховувався від виконання покарання.

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Нещодавно правоохоронці з’ясували, що засуджений-утікач повернувся у Дрогобич і може перебувати вдома.

У вівторок, 16 березня, поліцейські прийшли з обшуками за місцем проживання чоловіка. Від силовиків засуджений заховався у спеціально облаштованій схованці у дивані. Його доставили у СІЗО.

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Фото: поліція