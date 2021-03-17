У багатоповерхівці на Пулюя спалахнув ліфт. Пожежу гасили вісім рятувальників

У 9-поверховому житловому будинку на вул. Пулюя спалахнув ліфт. До гасіння пожежі залучили вісьмох рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у вівторок, 16 березня, в одній із житлових багатоповерхівок на вул. Пулюя, що у Франківському районі міста. Тут загорівся ліфт.

Коли на місце прибули вогнеборці, з ліфтової шахти вже вибивався густий чорний дим. Як з’ясувалось, пожежа виникла на даху кабіни ліфта. Ліквідувати займання вдалося через 20 хвилин силами вісьмох рятувальників.

Внаслідок події ніхто не постраждав, втім вогонь встиг знищити обшивку ліфтової кабіни.

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Причину виникнення займання наразі встановлюють.

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Фото: ДСНС