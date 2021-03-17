Помер відомий футболіст та тренер «Карпат» Борис Рассихін

На 84-му році життя помер колишній гравець львівських «Карпат», заслужений тренер України, майстер спорту Борис Рассихін. Про це повідомив у Facebook речник ФК «Карпати» Юрій Назаркевич, передає Львівський портал.

Борис Рассихін – відомий футболіст, тренер. Після завершення футбольної кар’єри працював тренером «Шахтаря» (Червоноград), «Нафтовика» (Дрогобич) та «Авангарду» (Стрий).

У 1974 – 1978 і 1981 – 1983 роках допомагав тренувати львівські «Карпати» та «СКА-Карпати». Одним із найвідоміших його вихованців є Андрій Баль.

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Також керував «Прикарпаттям» (Івано-Франківськ). А після відродження 1989 року клубу «Карпати» (Львів) обійняв посаду головного тренера. Також тренував такі клуби як «Буковина» (Чернівці), «Веніті» (Липкани, Молдова), «Збруч» (Борщів) і збірну ветеранів «Карпат». У 1992 р. працював головним тренером «Галичини» (Дрогобич).

Федерація футболу України присвоїла Борису Рассихіну звання «Заслуженого тренера України». Мешкав у Львові.

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