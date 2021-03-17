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На кордоні з Польщею в українця вилучили контрабанду відеокарт

Андрій Котенський

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В пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, громадянин України втратив дороговартісні комплектуючі до комп’ютерної техніки через донос. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прикордонників Львівщини.

Поглиблений огляд автомобіля, яким наш співвітчизник повертався до України, було ініційовано співробітниками прикордонної служби, адже прикордонники мали завчасну інформацію про можливе незаконне переміщення через кордон товарів та речей громадянином.

У результаті огляду мікроавтобусу, яким керував чоловік, у багажному відділенні було виявлено 5 комп’ютерних відеокарт. Приблизна вартість незадекларованих комплектуючих становить понад 200 000 гривень.

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Товар вилучено співробітниками митниці.

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