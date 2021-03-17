Академія сухопутний військ провела День відкритих дверей

В рамках Дня відкритих дверей до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завітали кількадесят юнаків та дівчат, а також випускники на яких рівняються сьогоднішні курсанти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

На початку заходу юні гості ознайомились із особливостями підготовки майбутніх захисників Вітчизни. Також під час бесіди вони отримали відповіді на численні запитання від офіцерів та курсантів Національної академії. Після цього юнаки та дівчата переглянули презентаційний фільм про видовий навчальний заклад.

Продовжився День відкритих дверей оглядом навчально-матеріальної бази, зокрема музею, кафедри водіння, стрілецького навчально-тренувального комплексу та інших об’єктів. Також вони оглянули сучасні зразки військової техніки, які знаходяться на озброєнні Сухопутних військ.

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Окрім того цього дня до стін рідної альма-матер завітали НАСВ, у якій вони завершили навчання рівно п’ять років тому.

Серед заслужених офіцерів – Герой України лейтенант Василь Тарасюк, який, не прослуживши навіть року, вже очолив роту, а в одному з запеклих боїв взимку 2017 року на околиці міста Авдіївка знищив ворожий танк з протитанкового гранатомету та фактично переломив перебіг бою на користь українських захисників. Ціною цієї звитяги стали кілька контузій та поранень, яких зазнав Василь Тарасюк.

Разом із начальником Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком випускники вшанували полеглих вихованців Академії, поклавши квіти до пам’ятної стели на Алеї випускників навчального закладу.

«Дивлячись, як ви виросли професійно, змужніли, стали справжніми офіцерами, чого досягли, розумію, що наша праця недаремна, – зазначив Павло Ткачук. – Саме на вас рівняються наші сьогоднішні вихованці, і саме на вашому прикладі ми навчаємо та виховуємо майбутніх захисників України!»

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